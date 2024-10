A che ora la finale dell’ATP di Shanghai 2024: programma, tv, streaming (Di sabato 12 ottobre 2024) Nella giornata odierna si terranno le semifinali del Masters1000 di Shanghai (Cina) che definiranno i nomi dei due finalisti, che giocheranno domani, domenica 13 ottobre alle ore 10.30 italiane. Nel primo penultimo atto si confronteranno Jannik Sinner e il ceco Tomas Machac, mentre nel secondo il serbo Novak Djokovic e l’americano Taylor Fritz. Sinner va a caccia della sua prima finale in questo torneo, affrontando un giocatore che sta vivendo una settimana di grazia. Altissimo il livello espresso dal secondo set in avanti contro lo statunitense Tommy Paul e ancor di più nei quarti di finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, grande favorito per il successo finale e reduce dal sigillo posto a Pechino. L’altoatesino (n.1 del mondo) dovrà esprimere il suo 100% per non farsi travolgere dal tennis d’anticipo del suo rivale. Oasport.it - A che ora la finale dell’ATP di Shanghai 2024: programma, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Nella giornata odierna si terranno le semifinali del Masters1000 di(Cina) che definiranno i nomi dei due finalisti, che giocheranno domani, domenica 13 ottobre alle ore 10.30 italiane. Nel primo penultimo atto si confronteranno Jannik Sinner e il ceco Tomas Machac, mentre nel secondo il serbo Novak Djokovic e l’americano Taylor Fritz. Sinner va a caccia della sua primain questo torneo, affrontando un giocatore che sta vivendo una settimana di grazia. Altissimo il livello espresso dal secondo set in avanti contro lo statunitense Tommy Paul e ancor di più nei quarti dicontro lo spagnolo Carlos Alcaraz, grande favorito per il successoe reduce dal sigillo posto a Pechino. L’altoatesino (n.1 del mondo) dovrà esprimere il suo 100% per non farsi travolgere dal tennis d’anticipo del suo rivale.

