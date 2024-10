XI PREMIO INTERNAZIONALE D’ECCELLENZA “CITTA’ DEL GALATEO – ANTONIO DE FERRARIIS” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Milano, 25 ottobre 2024, Centro Pime – Sala Girardi, via Mosè Bianchi, 94 “Unione per la Pace: Iniziative D’ECCELLENZA Premiate dalla Città del GALATEO” Il Comitato scientifico dell’Associazione Culturale VerbumlandiArt-Aps e del PREMIO INTERNAZIONALE D’ECCELLENZA “Città del GALATEO-ANTONIO De FERRARIIS”, XI edizione Milano 2024, è lieta di annunciare i nomi degli insigniti del PREMIO D’ECCELLENZA, dedicato alla promozione della pace e della legalità. Il prestigioso riconoscimento è indirizzato a poeti, scrittori, giornalisti, saggisti, studenti, autori stranieri, gruppi e istituzioni che si sono distinti nel loro impegno a favore della costruzione di una società pacifica, inclusiva e rispettosa della legalità. La manifestazione è organizzata e coordinata da Regina Resta, Presidente di Verbumlandiart e del PREMIO D’ECCELLENZA “Città del GALATEO”. Laprimapagina.it - XI PREMIO INTERNAZIONALE D’ECCELLENZA “CITTA’ DEL GALATEO – ANTONIO DE FERRARIIS” Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Milano, 25 ottobre 2024, Centro Pime – Sala Girardi, via Mosè Bianchi, 94 “Unione per la Pace: IniziativePremiate dalla Città del” Il Comitato scientifico dell’Associazione Culturale VerbumlandiArt-Aps e del“Città delDe”, XI edizione Milano 2024, è lieta di annunciare i nomi degli insigniti del, dedicato alla promozione della pace e della legalità. Il prestigioso riconoscimento è indirizzato a poeti, scrittori, giornalisti, saggisti, studenti, autori stranieri, gruppi e istituzioni che si sono distinti nel loro impegno a favore della costruzione di una società pacifica, inclusiva e rispettosa della legalità. La manifestazione è organizzata e coordinata da Regina Resta, Presidente di Verbumlandiart e del“Città del”.

