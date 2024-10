Verissimo: Nadia Bengala, Murat Unlalmis, Barbara Palombelli tra gli ospiti del weekend 12-13 ottobre (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ritorna Silvia Toffanin con Verissimo nel weekend di Canale 5, in onda sabato 12 ottobre alle ore 16.30 e domenica 13 ottobre in onda a a partire dalle 16:00. Verissimo gli ospiti del 12 e 13 ottobre Sabato: A Verissimo, in esclusiva, Nadia Bengala parla della situazione complicata e drammatica che sta vivendo la figlia Diana. Prima intervista per una giovane pianista dal grande talento: Frida Bollani Magoni, al suo esordio come scrittrice. In studio, l’intenso racconto di vita dell’alpinista e scrittore Mauro Corona, presenza fissa di “E’ sempre Cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer, su Retequattro. E ancora, ritratto di famiglia per Marco Maddaloni, ospite con la moglie Romina e i loro tre figli. Metropolitanmagazine.it - Verissimo: Nadia Bengala, Murat Unlalmis, Barbara Palombelli tra gli ospiti del weekend 12-13 ottobre Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ritorna Silvia Toffanin conneldi Canale 5, in onda sabato 12alle ore 16.30 e domenica 13in onda a a partire dalle 16:00.glidel 12 e 13Sabato: A, in esclusiva, parla della situazione complicata e drammatica che sta vivendo la figlia Diana. Prima intervista per una giovane pianista dal grande talento: Frida Bollani Magoni, al suo esordio come scrittrice. In studio, l’intenso racconto di vita dell’alpinista e scrittore Mauro Corona, presenza fissa di “E’ sempre Cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer, su Retequattro. E ancora, ritratto di famiglia per Marco Maddaloni, ospite con la moglie Romina e i loro tre figli.

