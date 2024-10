Valentina Misseri: Chi ha ucciso Sarah? «Mio padre. Ma strasicuro proprio» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Chi ha ucciso Sarah ? «Mio padre . Ma strasicuro proprio». Valentina Misseri ha risposto così in merito al delitto di Avetrana in un’intervista a 'Farwest' , il programma condotto da Salvo Sottile su Rai 3 . «Secondo me lui ci ha provato con Sarah - ha aggiunto - Giustamente lei si è rifiutata. E forse lì mio padre ha temuto che Sarah l’avrebbe raccontata a noi anche per salvarsi o per scappare. Feedpress.me - Valentina Misseri: Chi ha ucciso Sarah? «Mio padre. Ma strasicuro proprio» Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di venerdì 11 ottobre 2024) Chi ha? «Mio. Ma».ha risposto così in merito al delitto di Avetrana in un’intervista a 'Farwest' , il programma condotto da Salvo Sottile su Rai 3 . «Secondo me lui ci ha provato con- ha aggiunto - Giustamente lei si è rifiutata. E forse lì mioha temuto chel’avrebbe raccontata a noi anche per salvarsi o per scappare.

