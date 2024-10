Anteprima24.it - Un nuovo successo per gli studenti dell’IIS ‘Carafa Giustiniani’ di Cerreto Sannita

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAncora unper glidell’Istituto d’Istruzione Superiore “Carafa-Giustiniani” di. Sono stati, infatti, premiati a Como, giovedì 10 ottobre 2024, presso il Museo della Seta, glidell’indirizzo Sistema Moda, che hanno partecipato al contest “I ragazzi dicono”, giunto alla quarta edizione. L’iniziativa è realizzata, ogni anno, da Silk by nature in collaborazione con Fondazione Setificio, Confindustria Como, Ufficio italiano Seta e con il sostegno di Associazione Ex Allievi del Setificio, CEL Seta, Tessitura Stamperia Luigi Verga, Ongetta, Tessitura serica A. M. Taborelli, Texal e Federica Tajana. Gli“Carafa-Giustiniani” anche negli anni passati hanno conseguito dei prestigiosi premi al concorso, al quale partecipano scuole provenienti da tutta Italia.