Tragedia a scuola, bambino di 10 anni si accascia durante la ricreazione e muore. È accaduto nel Napoletano (Di venerdì 11 ottobre 2024) I carabinieri della Tenenza di Quarto, nel Napoletano, sono stati chiamati dll'istituto scolastico Borsellino a via Crocillo per i l decesso di un bambino di 10 anni . Questa mattina durante la ricreazione, i l bimbo si è accasciato al suolo e ha perso conoscenza . Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarlo. Indagini in corso. Feedpress.me - Tragedia a scuola, bambino di 10 anni si accascia durante la ricreazione e muore. È accaduto nel Napoletano Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di venerdì 11 ottobre 2024) I carabinieri della Tenenza di Quarto, nel, sono stati chiamati dll'istituto scolastico Borsellino a via Crocillo per i l decesso di undi 10. Questa mattinala, i l bimbo si èto al suolo e ha perso conoscenza . Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarlo. Indagini in corso.

