Torna Olisevicius L’ex biancorosso è uno dei tanti big di Treviso

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Uno spauracchio di nome Osvaldase una squadra che gioca già a memoria. La Pallacanestro Reggiana domani alle 20,30 affronteràin quella che col passare degli anni è diventata una grande ‘classica’ del basket italiano. Dopo tante stagioni in cui la ‘Benetton’ spadroneggiava in Serie A e anche in Europa, il primo scalpo memorabile arrivò nei playoff del 1998 quando la Cfm del compianto Dado Lombardi eliminò i ‘verdi’ guidati dal santone Zeljko Obradovic. Un successo che lo stesso coach toscano mise in cima alla lista dei ricordi più belli in un’intervista che rilasciò al Carlino pochi mesi prima di morire. I tempi adesso sono cambiati, ma la sfida tra queste due compagini è rimasta sempre molto sentita.