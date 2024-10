Tentato furto Juan Jesus, il racconto del giocatore (Di venerdì 11 ottobre 2024) A pochi giorni dal Tentato furto della sua auto il difensore del Napoli Juan Jesus ha denunciato l’accaduto. Sono passati pochi giorni dal tentativo di L'articolo Tentato furto Juan Jesus, il racconto del giocatore proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Tentato furto Juan Jesus, il racconto del giocatore Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) A pochi giorni daldella sua auto il difensore del Napoliha denunciato l’accaduto. Sono passati pochi giorni dal tentativo di L'articolo, ildelproviene da ForzAzzurri.net.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tentato furto al ristorante : i ladri forzano la saracinesca e spaccano la vetrina - All'aba di oggi, giovedì 10 ottobre, i carabinieri del Norm- sezione radiomobile sono intervenuti a Latina per una segnalazione di un furto che si stava consumando all'interno di un ristorante. . Arrivati sul luogo indicato, i militari hanno constatato che i ladri avevano forzato la saracinesca. (Latinatoday.it)

Tentato furto in un ristorante pontino : danneggiata l’entrata del locale - Nella mattina di oggi, verso le ore 5:00, i Carabinieri del N. Il tentativo di effrazione All’arrivo delle forze dell’ordine, è stato accertato che ignoti avevano forzato la saracinesca e infranto il vetro della porta d’ingresso per entrare nel locale. Dopo un’attenta verifica, ha confermato che nessun oggetto o attrezzatura era stata sottratta, lasciando intendere che i malviventi ... (Dayitalianews.com)

Tentato furto in un ristorante pontino ma i ladri vanno via senza prendere nulla - – Sezione Radiomobile sono intervenuti in risposta a una segnalazione di furto in corso presso un ristorante a Latina. Le indagini da parte delle autorità sono in corso per identificare i responsabili del tentato furto e prevenire ulteriori episodi simili nella zona. Dopo un’attenta verifica, ha confermato che nessun oggetto o attrezzatura era stata sottratta, lasciando intendere che i ... (Dayitalianews.com)