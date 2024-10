Tvplay.it - Sorpresa in casa Milan, si chiude a gennaio: Ibra lo riporta in serie A

Leggi tutta la notizia su Tvplay.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Inla formazione rossonera ha evidenziato diversi alti e bassi nel corso della stagione. Il club potrebbe intervenire sul mercato. Il cambio in panchina inavvenuto questa estate non sta dando fino ad ora i risultati sperati. L’inizio di Fonseca è uno dei peggiori del decennio e l’addio di Pioli ha peggiorato clamorosamente le cose, nonostante il tecnico fosse ritenuto tra i principali imputati delle difficoltà rossonere. colpo in(Lapresse) TvPlayEppure ora sia addetti ai lavori che tifosi se la prendono con Fonseca ma anche e soprattutto con i giocatori che anche stavolta non riescono a mostrare il proprio talento. I big Theo e Leao appaiono nervosi e mai in grandi condizioni, la difesa non convince affatto e ancora peggio la situazione dei rincalzi, mai in grado di fare la differenza.