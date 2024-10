Lapresse.it - Sanità: Schillaci, in manovra ci saranno risorse per Piano pandemico

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Milano, 11 ott. (LaPresse) – “Stiamo lavorando per prevedere inlefinanziarie. Le Regioni ci avevano fatto una richiesta economica per la piena applicazione del, quindi metteremo lenecessario per l’approvazione in Conferenza Stato-Regioni”. Lo ha detto il ministro della Salute. Orazio, rispondendo a una domanda sul nuovodurante la conferenza stampa di chiusura del G7 Salute ad Ancona. “Unmoderno che guarda a tutte le emergenze. Sono certo che nella finanziaria cileper approvarlo e poi metterlo a disposizione di tutti”, ha aggiunto