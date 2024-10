Anteprima24.it - Sanità, l’affondo di Tommasetti (Lega): “La Campania con De Luca è finita nel baratro”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Insi vive in media tre anni in meno rispetto alla provincia autonoma di Trento”. La constatazione di Aurelio, consigliere regionale delladella, parte dai dati pubblicati dalla Fondazione Gimbe, che fotografano la crisi della. “Il rapporto diffuso dalla Fondazione sull’andamento del sistema sanitario nazionale conferma tutte le preoccupazioni di chi denuncia da anni le inefficienze della nostra regione, a partire dalle responsabilità politiche. Il dato più allarmante è senz’altro quelloto all’aspettativa di vita: tutto il Mezzogiorno mostra segni di sofferenza ma lasi segnala come la “maglia nera”. I nostri cittadini vivono in media 81,4 anni, contro gli 84,6 della provincia autonoma di Trento.