‘Premio internazionale Padre Pio da Pietrelcina’ sabato la 23esima edizione

sabato 12 ottobre 2024 nel Palavetro sito in Viale Cappuccini, con inizio alle ore 18.00, avrà luogo la XXIII edizione del "Premio internazionale Padre Pio da Pietrelcina". La cerimonia come di consueto viene organizzata dall'Associazione "Amici di Padre Pio", diretta dal dott. Gianni Mozzillo e dal presidente del Premio Padre Pio da Pietrelcina, il dott. Simone Crovella. Il tema conduttore di questa XXIII edizione è: Seminatori di Pace.

