Ponte Stretto, Bonelli: "Ultima parola su impatto ambientale al governo è pericolosa forzatura" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il portavoce nazionale di Europa Verde: "Prevale la politica sulla scienza. È irresponsabile ciò che ha fatto il governo, prevedendo la stessa procedura anche per le centrali nucleari" "Ve la immaginate Giorgia Meloni che autorizza la Valutazione d'impatto ambientale per il Ponte sullo Stretto di Messina, nonostante i pareri discordanti tra le amministrazioni dello Stato?

