Luna Rossa avanza alle semifinali della America’s Cup femminile. Secondo posto nel girone (Di venerdì 11 ottobre 2024) Luna Rossa ha concluso al Secondo posto nel gruppo A delle regate di qualificazione della America’s Cup femminile, staccando il biglietto per le final series. La giornata odierna è stata caratterizzata da continui rinvii a causa del vento troppo leggero: il programma prevedeva tre regate di flotta in mattinata per chiudere questa fase della competizione, ma la brezza morbida ha fatto slittare tutto al pomeriggio; altri tentativi nelle acque di Barcellona, ma non si superavano i sei nodi e gli scafi non si alzavano in volo. Gli organizzatori hanno così deciso di accorciare questa fase e di sancire la chiusura del gruppo A dopo la disputa della sesta regata (prima di oggi se ne erano svolte cinque). Oasport.it - Luna Rossa avanza alle semifinali della America’s Cup femminile. Secondo posto nel girone Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)ha concluso alnel gruppo A delle regate di qualificazioneCup, staccando il biglietto per le final series. La giornata odierna è stata caratterizzata da continui rinvii a causa del vento troppo leggero: il programma prevedeva tre regate di flotta in mattinata per chiudere questa fasecompetizione, ma la brezza morbida ha fatto slittare tutto al pomeriggio; altri tentativi nelle acque di Barcellona, ma non si superavano i sei nodi e gli scafi non si alzavano in volo. Gli organizzatori hanno così deciso di accorciare questa fase e di sancire la chiusura del gruppo A dopo la disputasesta regata (prima di oggi se ne erano svolte cinque).

