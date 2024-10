Linkiesta.it - L’Ucraina ha cambiato la strategia antirussa della Nato, e i Paesi baltici la stanno già adottando

Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Prima dell’invasione russa deldel 2022, il destino e lo scopo delle truppeneie dei difensori del Baltico erano chiari: morire. L’ostacolo baltico, come era noto, non avrebbe mai potuto tenere a bada un’invasione russa di molte volte superiore al suo numero. I piccoli contingenti di truppe statunitensi, britanniche, francesi e di altridovevano garantire che la loro morte avrebbe trascii loronel conflitto, portando infine alla liberazione dei, proprio come la liberazione dell’Europa occidentale durante la Seconda Guerra Mondiale. Non è più così. Durante la guerra in Ucraina, si sono verificati due eventi significativi che hanno mostrato chiaramente l’ingenuità di questo pensiero e le conseguenze che avrebbe avuto per l’Europa.