La Rai manda la pubblicità durante il minuto di silenzio per Totò Schillaci, il fratello: "Vergogna" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il toccante omaggio dell'Olimpico, dove è diventato l'eroe delle Notti Magiche, ma anche la criticata scelta della Rai di mandare uno spot durante il minuto di raccoglimento. Chi era allo stadio porterà nel cuore il tributo a Totò Schillaci, morto lo scorso 18 settembre, durante Italia-Belgio Palermotoday.it - La Rai manda la pubblicità durante il minuto di silenzio per Totò Schillaci, il fratello: "Vergogna" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il toccante omaggio dell'Olimpico, dove è diventato l'eroe delle Notti Magiche, ma anche la criticata scelta della Rai dire uno spotildi raccoglimento. Chi era allo stadio porterà nel cuore il tributo a, morto lo scorso 18 settembre,Italia-Belgio

Vergogna prima di Juventus-Napoli : tifosi urlano "munnezza" nel minuto per Schillaci I video - Nemmeno il ricordo di un eroe del calcio italiano come Totò Schillaci è stato sufficienti perché il minuto di silenzio in memoria dell'ex centravanti della nazionale di Italia '90 non fosse sfregiato dal comportamento dei soliti noti. Prima di Juventus-Napoli, con le squadre schierate in campo, il silenzio è stato rotto alla fine dall'urlo della parola "munnezza" proveniente dal settore occupato ... (Panorama.it)

Juventus-Napoli - insulto a Schillaci dal settore ospiti durante il minuto di silenzio - All`inizio della sfida tra Juventus e Napoli, in scena questa sera alle 18, c`è stato spazio anche per ricordare la scomparsa di Totò Schillaci,... (Calciomercato.com)

Juventus-Napoli : cori volgari e insulti dei tifosi ospiti durante minuto di silenzio per Schillaci - . The post Juventus-Napoli: cori volgari e insulti dei tifosi ospiti durante minuto di silenzio per Schillaci appeared first on SportFace. Un gruppo di tifosi del Napoli, presenti in numero ridotto nel settore ospiti per via della querelle legata al divieto di trasferta imposto in extremis e poi cancellato a ridosso della partita, ha fatto partire degli insulti come “munnezz” e “Juve me**a”, ... (Sportface.it)