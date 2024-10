Ilfattoquotidiano.it - I medici di base minacciano lo sciopero: “Mancano le risorse per l’assistenza territoriale”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Idina generale della Fimmg sono pronti allo. In una settimana di grandi tensioni tra le Regioni e il governo per la mancanza di fondi destinati alla sanità pubblica, si apre un fronte anche sui territori. Idi, riuniti in congresso in Sardegna, hanno infatti annunciato lo stato di agitazione. Protestano per il ritardo nella definizione dell’atto di indirizzo, indispensabile per arrivare alla firma dell’accordo collettivo nazionale 2022-2024 e per l’assenza diaggiuntive dedicate al. “In assenza di risposte concrete, che devono arrivare soprattutto a tutela della salute dei cittadini, dallo stato di agitazione saremo pronti a dichiarare lo”, ha detto il segretario Fimmg Silvestro Scotti.