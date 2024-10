Fiorentina, parla Quarta: "Voglio riconquistarmi il posto. Nico alla Juve? Ecco quello che so" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le prime impressioni della nuova stagione, le panchine, Palladino e Nico Gonzalez. Questo e molti altri sono i temi che Lucas Martinez Quarta, difensore della Fiorentina, ha toccato in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Tuttomercatoweb. "Mi sento bene - ha dichiarato l'argentino - Firenzetoday.it - Fiorentina, parla Quarta: "Voglio riconquistarmi il posto. Nico alla Juve? Ecco quello che so" Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le prime impressioni della nuova stagione, le panchine, Pdino eGonzalez. Questo e molti altri sono i temi che Lucas Martinez, difensore della, ha toccato in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Tuttomercatoweb. "Mi sento bene - ha dichiarato l'argentino -

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

Verso Fiorentina-Milan : rossoneri in cerca della quarta vittoria consecutiva - Il Milan ha già messo insieme tre vittorie consecutive e intendono ottenere un quarto successo contro il Fiorentina. C'è un curioso precedente. (Pianetamilan.it)

Empoli-Fiorentina - il derby della noia finisce 0-0. Quarta vittoria per il Napoli : 2-0 al Monza. Partenopei primi in classifica - In panchina: Seghetti, Brancolini, Sambia, Fazzini, Cacace, De Sciglio, Tosto, Marianucci, Konate, Maleh. . 5). FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea. 5; Gyasi 6, Anjorin 6. Allenatore: Zanetti 6. 5 (13'st Solbakken 5. Empoli-Fiorentina 0-0 EMPOLI (3-5-2): Vasquez 6; Goglichidze 6, Ismajli 6, Viti 6. 5. . 5 (40'st Haas sv), Grassi 6, Henderson 6 (30'st Ekong sv), Pezzella 6; Esposito 6 (30'st Pellegri ... (Gazzettadelsud.it)

DIRETTA / Atalanta-Fiorentina 1-1 - Retegui risponde subito a Quarta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 25' Cresce l'Atalanta, che prova a farsi vedere maggiormente in avanti.   21' Grande giocata di Lokkman, che salta Bove e disegna un cross perfetto per Retegui, che di testa buca De Gea. Partita subito rimessa. Fiorentina che sembra aver accusato il colpo. (Firenzetoday.it)