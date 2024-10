Erling Haaland diventa papà: l’annuncio entusiasta con la palla sotto la maglia dopo la doppietta contro la Slovenia (Di venerdì 11 ottobre 2024) È una serata che, probabilmente, ricorderà per tutta la vita. E non solo perché è diventato il miglior marcatore nella storia della Nazionale di calcio norvegese, ma perché ha potuto fare la prima dedica al suo futuro figlio. Sì, Erling Braut Haaland diventerà papà per la prima volta: la fidanzata Isabel Haugseng Johansen è incinta. Ad annunciarlo è proprio l’attaccante del Manchester City, vincitore della Champions League in finale contro l’Inter nel 2023, con un post condiviso sui social. Haaland e Isabel si sarebbero conosciuti quando erano ancora molto giovani, in Norvegia, dove entrambi giocavano nella squadra locale del Bryne. Lì ci sarebbe stato il primo incontro, ma la storia d’amore sarebbe iniziata più tardi, quando l’attaccante norvegese militava nella squadra tedesca del Borussia Dortmund. Ilfattoquotidiano.it - Erling Haaland diventa papà: l’annuncio entusiasta con la palla sotto la maglia dopo la doppietta contro la Slovenia Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) È una serata che, probabilmente, ricorderà per tutta la vita. E non solo perché èto il miglior marcatore nella storia della Nazionale di calcio norvegese, ma perché ha potuto fare la prima dedica al suo futuro figlio. Sì,Brautdiventeràper la prima volta: la fidanzata Isabel Haugseng Johansen è incinta. Ad annunciarlo è proprio l’attaccante del Manchester City, vincitore della Champions League in finalel’Inter nel 2023, con un post condiviso sui social.e Isabel si sarebbero conosciuti quando erano ancora molto giovani, in Norvegia, dove entrambi giocavano nella squadra locale del Bryne. Lì ci sarebbe stato il primo in, ma la storia d’amore sarebbe iniziata più tardi, quando l’attaccante norvegese militava nella squadra tedesca del Borussia Dortmund.

