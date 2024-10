Edilizia: FVL tra i punti di riferimento online dei professionisti del settore (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) - Arezzo, 11 ottobre 2024 –Con la digitalizzazione nel settore dell'Edilizia, la rete è diventata il canale principale per l'approvvigionamento di attrezzi e materiali destinati al mondo delle costruzioni. Tra le principali realtà che ne hanno alimentato l'efficienza c'è FVL Edilizia , l'e-commerce specializzato nella vendita di materiale edile e attrezzature da lavoro, oggi punto di riferimento online per imprese e professionisti del settore. FVL Edilizia è in grado di rispondere alle esigenze di tutte le realtà che operano secondo i nuovi modelli di business del settore delle costruzioni, con un'offerta che comprende più di 10.000 articoli e materiali edili, dislocati all'interno di oltre 8.500 mq di magazzino tecnologico. Liberoquotidiano.it - Edilizia: FVL tra i punti di riferimento online dei professionisti del settore Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) - Arezzo, 11 ottobre 2024 –Con la digitalizzazione neldell', la rete è diventata il canale principale per l'approvvigionamento di attrezzi e materiali destinati al mondo delle costruzioni. Tra le principali realtà che ne hanno alimentato l'efficienza c'è FVL, l'e-commerce specializzato nella vendita di materiale edile e attrezzature da lavoro, oggi punto diper imprese edel. FVLè in grado di rispondere alle esigenze di tutte le realtà che operano secondo i nuovi modelli di business deldelle costruzioni, con un'offerta che comprende più di 10.000 articoli e materiali edili, dislocati all'interno di oltre 8.500 mq di magazzino tecnologico.

