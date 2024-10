Lanazione.it - Convegno delle cattedrali europee: l’evento raggiunge la tredicesima edizione

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Pisa, 11 ottobre 2024 – Il 17 e il 18 ottobre si terrà ladel: appuntamento, ideato e organizzato dall’Opera della Primaziale Pisana e dedicato al patrimonio artistico, architettonico e culturale raccolto intorno alle più prestigiose. Una geografia complessa in cui le istituzioni, che da sempre conservano e tutelano questi luoghi, si muovono, a latitudini diverse, per trasmettere alle generazioni future il patrimonio di fede e di cultura che hanno ereditato. Gli interventi intendono indagare quella particolare essenza che rende le grandiveri e propri organismi viventi, soggetti ad una protezione permanente, frutto di una riflessione ponderata, guidata non solo da un giudizio estetico.