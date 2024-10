Casa mia quanto mi costi, affitti sempre più salati in Italia (Di venerdì 11 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – In Italia più di 3,8 milioni di famiglie vivono in una Casa in affitto. La maggior parte sono concentrate nelle regioni del Centro Nord. La fotografia è stata scattata dalla Uil Servizio lavoro, coesione e territorio e da Uniat, su dati dell’Agenzia delle entrate. /gtr Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Casa mia quanto mi costi, affitti sempre più salati in Italia Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Inpiù di 3,8 milioni di famiglie vivono in unain affitto. La maggior parte sono concentrate nelle regioni del Centro Nord. La fotografia è stata scattata dalla Uil Servizio lavoro, coesione e territorio e da Uniat, su dati dell’Agenzia delle entrate. /gtr Unlimited News - Notizie dal mondo

Italia Under 21 - 5-0 in amichevole al Livorno : a segno Casadei e doppio Pio Esposito - è terminata 5-0 l`amichevole disputata oggi a Tirrenia dalla Nazionale Under 21 contro il Livorno (Serie D), utile in vista della sfida di... (Calciomercato.com)

Uragano Milton - la testimonianza di un italiano in Florida : “Niente luci - l’acqua entra in casa : sono ore difficili” - Un po’ di acqua sta entrando in casa. Senza luce, senza nulla. Sarà una notte pesante l’uragano penso sia sopra di noi. Gioca anche in una squadra di calcio locale. Giacomo Sanvitale è uno degli italiani che in questo momento in Florida, proprio durante l’uragano Milton. “Siamo ufficialmente al buio, stiamo usando le candele. (Thesocialpost.it)

La drammatica testimonianza diretta di Giacomo - l’italiano dentro l’uragano Milton : “Non abbiamo corrente elettrica - l’acqua sta entrando in casa” [VIDEO] - L’unica luce disponibile è quella del cellulare, col quale documenta l’acqua che si sta infiltrando da ogni parte della casa. A Orlando c’è ad esempio un altro creator molto seguito sui social, Alessandro Della Giusta, anche se dove vive lui l’impatto dell’uragano è stato molto meno devastante. Anche i Magnagati in America, famiglia originaria di Vicenza che si è trasferita negli Stati Uniti, ... (Dayitalianews.com)