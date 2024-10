Brembo acquisisce Öhlins: un'operazione strategica da 370 milioni di euro (Di venerdì 11 ottobre 2024) Brembo, il colosso italiano dei sistemi frenanti, ha annunciato l'acquisizione del 100% di Öhlins Racing, leader svedese nella produzione di sospensioni premium ad alte prestazioni. L'operazione, del valore di 405 milioni di dollari (circa 370 milioni di euro), rappresenta la più grande acquisizione nella storia di Brembo. Dettagli dell'acquisizione L'accordo è stato siglato con Tenneco, società nel portafoglio di fondi gestiti da Apollo Global Management. Il corrispettivo della transazione è di 405 milioni di dollari in assenza di cassa o debito finanziario, soggetto ai consueti meccanismi di aggiustamento previsti per operazioni simili. L'acquisizione sarà finanziata utilizzando la liquidità disponibile di Brembo. Profilo di Öhlins Racing Fondata nel 1976, Öhlins ha sede a Upplands Väsby, vicino Stoccolma, e vanta una forte presenza internazionale. Quotidiano.net - Brembo acquisisce Öhlins: un'operazione strategica da 370 milioni di euro Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024), il colosso italiano dei sistemi frenanti, ha annunciato l'acquisizione del 100% diRacing, leader svedese nella produzione di sospensioni premium ad alte prestazioni. L', del valore di 405di dollari (circa 370di), rappresenta la più grande acquisizione nella storia di. Dettagli dell'acquisizione L'accordo è stato siglato con Tenneco, società nel portafoglio di fondi gestiti da Apollo Global Management. Il corrispettivo della transazione è di 405di dollari in assenza di cassa o debito finanziario, soggetto ai consueti meccanismi di aggiustamento previsti per operazioni simili. L'acquisizione sarà finanziata utilizzando la liquidità disponibile di. Profilo diRacing Fondata nel 1976,ha sede a Upplands Väsby, vicino Stoccolma, e vanta una forte presenza internazionale.

