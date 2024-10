Yulia preoccupata che il GF la renda troppo famosa, Javier la ridimensiona: “Ma chi sei? Cosa hai fatto?” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nella Casa del Grande Fratello, Yulia Bruschi manifesta una certa preoccupazione circa il suo futuro fuori dal reality. Teme di diventare troppo famosa per potersi comportare liberamente. A ridimensionarla è Javier Martinez che ha già fatto diverse trasmissioni tv. Fanpage.it - Yulia preoccupata che il GF la renda troppo famosa, Javier la ridimensiona: “Ma chi sei? Cosa hai fatto?” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nella Casa del Grande Fratello,Bruschi manifesta una certa preoccupazione circa il suo futuro fuori dal reality. Teme di diventareper potersi comportare liberamente. Arla èMartinez che ha giàdiverse trasmissioni tv.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Yulia preoccupata di essere troppo famosa dopo il Grande Fratello - Javier la ridimensiona : “Ma chi ti c**a” - Le serate in discoteca una volta usciti a suon di migliaia di euro di cachet sono finite da un decennio, ora sono pochissimi i gieffini che dopo il reality riescono a campare di rendita. it. è vero ormai siete super star pensa che anita da quando ha fatto il grande fratello non può + andare al cinema come le persone normali pic. (Biccy.it)