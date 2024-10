Uragano Milton investe la Florida, 2 mln di persone senza corrente (Di giovedì 10 ottobre 2024) Negli Stati Uniti l’Uragano Milton sta colpendo pesantemente la Florida. Sono due milioni le persone senza corrente elettrica. Servizio di Marco Bergamaschi Uragano Milton investe la Florida, 2 mln di persone senza corrente TG2000. Tv2000.it - Uragano Milton investe la Florida, 2 mln di persone senza corrente Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Negli Stati Uniti l’sta colpendo pesantemente la. Sono due milioni leelettrica. Servizio di Marco Bergamaschila, 2 mln diTG2000.

Uragano Milton - tornado si abbattono su Florida : case distrutte e veicoli ribaltati - . Prima dell’arrivo dell’uragano sono state distrutte circa 125 case, ha dichiarato Kevin Guthrie, direttore della Divisione di Gestione delle Emergenze della Florida. Più di 2 milioni di case e aziende sono rimaste senza corrente nello Stato. Molteplici e potenti tornado si sono abbattuti sulla Florida poche ore prima che l’uragano Milton toccasse terra sulla costa dello Stato Usa, strappando ... (Lapresse.it)

L’uragano Milton ha toccato terra in Florida : i 19 tornado - gli allagamenti - le vittime - Oltre 1,3 milioni di case e aziende in Florida sono rimaste senza elettricità. Numerose vittime sono state segnalate proprio per un tornado a Fort Pierce sulla costa orientale della Florida. L’emergenza Milton L’emergenza sulle inondazioni è stata diramata per l’area di Tampa Bay. L’uragano è stato preceduto da piogge torrenziali e diversi tornado. (Open.online)

Milton spaventa la Florida. Biden : «Ascoltate le autorità è una questione di vita o di morte» - Diverse carceri hanno rifiutato di evacuare i loro detenuti. E in tanti sono scappati dalle coste, creando lunghe code in autostrada, con distributori di benzina a secco. Quando l’uragano toccherà terra probabilmente sarà un categoria 3 o 4 e attraverserà la penisola della Florida che lascerà come categoria 1. (Open.online)