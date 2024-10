Turchia-Montenegro: dove vederla, orario e probabili formazioni (Di giovedì 10 ottobre 2024) Al Vodafone Park andrà in scena la sfida tra Turchia-Montenegro: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Vodafone Park di Istanbul si giocherà la sfida di Nations League tra Turchia-Montenegro. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Le probabili formazioni Turchia: Cakir; Muldur, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Calhanoglu, Calcionews24.com - Turchia-Montenegro: dove vederla, orario e probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Al Vodafone Park andrà in scena la sfida tra: le ultimissime diconvedere il match in tv Al Vodafone Park di Istanbul si giocherà la sfida di Nations League tra. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’vedere la sfida. Le: Cakir; Muldur, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Calhanoglu,

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Turchia-Montenegro : le probabili formazioni - E’ crisi invece per i montenegrini, reduci da quattro sconfitte consecutive, incluse le ultime due in Nations League contro Islanda e Galles. 45 presso il Samsun Stadium. Ct. TURCHIA-MONTENEGRO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Reduci da un ottimo europeo con il raggiumgimento dei quarti di finale, i turchi hanno iniziato alla grande la loro avventura in Nations League. (Sport.periodicodaily.com)