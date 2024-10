Spiati i conti in banca di Giorgia Meloni, Crosetto, Zaia e di migliaia di persone. Licenziato un bancario. La premier: «Il nostro dossieraggio quotidiano» (Di giovedì 10 ottobre 2024) La premier Giorgia Meloni e la sorella Arianna, e poi il ministro Guido Crosetto, il governatore del Veneto Luca Zaia. Ma non solo: oltre alla premier, ai ministri e ai governatori anche Ilgazzettino.it - Spiati i conti in banca di Giorgia Meloni, Crosetto, Zaia e di migliaia di persone. Licenziato un bancario. La premier: «Il nostro dossieraggio quotidiano» Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lae la sorella Arianna, e poi il ministro Guido, il governatore del Veneto Luca. Ma non solo: oltre alla, ai ministri e ai governatori anche

