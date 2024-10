“Siamo al buio, posso solo sperare e pregare”: l’uragano Milton che si abbatte sulla Florida raccontato dal calciatore Giacomo Sanvitale (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Siamo tutti al buio. Sono nel raggio diretto dell’uragano, posSiamo solo sperare e pregare”. Storie Instagram, reel, Tik Tok e dirette su Twitch. Così Giacomo Sanvitale – calciatore di Saronno (Varese) e content creator – attualmente a Tampa (in Florida) sta aggiornando costantemente i suoi follower sull’uragano Milton che nelle ultime ore sta colpendo lo stato americano. Trasferitosi negli Usa qualche anno fa, ora Sanvitale è rimasto bloccato: in casa e senza corrente. “Sono nel raggio diretto dell’uragano che sta arrivando, la situazione è surreale, quasi da apocalisse. Dalla finestra della mia casa vedo le mucche lasciate libere nei campi da una fattoria: credevo fosse un suicidio, invece lo fanno per proteggerle”. Il tornando, passato anche nella sua zona, ha provocato le prime vittime. Ilfattoquotidiano.it - “Siamo al buio, posso solo sperare e pregare”: l’uragano Milton che si abbatte sulla Florida raccontato dal calciatore Giacomo Sanvitale Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “tutti al. Sono nel raggio diretto del, pos”. Storie Instagram, reel, Tik Tok e dirette su Twitch. Cosìdi Saronno (Varese) e content creator – attualmente a Tampa (in) sta aggiornando costantemente i suoi follower sulche nelle ultime ore sta colpendo lo stato americano. Trasferitosi negli Usa qualche anno fa, oraè rimasto bloccato: in casa e senza corrente. “Sono nel raggio diretto delche sta arrivando, la situazione è surreale, quasi da apocalisse. Dalla finestra della mia casa vedo le mucche lasciate libere nei campi da una fattoria: credevo fosse un suicidio, invece lo fanno per proteggerle”. Il tornando, passato anche nella sua zona, ha provocato le prime vittime.

