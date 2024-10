Salute, ritorna il progetto 'One health' di educazione civica digitale a scuola (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (Adnkronos Salute) - Al via la seconda fase di 'One health: i tanti volti della sostenibilità', l'iniziativa di educazione civica digitale promossa e ideata da Medtronic, azienda leader nel settore delle tecnologie e soluzioni per la Salute, dedicata agli insegnanti e agli studenti dai Ilgiornaleditalia.it - Salute, ritorna il progetto 'One health' di educazione civica digitale a scuola Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - Al via la seconda fase di 'One: i tanti volti della sostenibilità', l'iniziativa dipromossa e ideata da Medtronic, azienda leader nel settore delle tecnologie e soluzioni per la, dedicata agli insegnanti e agli studenti dai

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Salute - ritorna il progetto 'One health' di educazione civica digitale a scuola - Così, a partire dal mese di ottobre, gli insegnanti delle scuole medie inferiori e superiori italiane potranno accedere gratuitamente a risorse didattiche che consentono di approfondire con le loro classi il percorso formativo iniziato a febbraio dello scorso anno, includendo 2 nuovi focus: 'Salute e Innovazione' e 'Diversità e Inclusione', oltre a un format 'Prima della lezione' che aiuta i ... (Liberoquotidiano.it)

Salute - ritorna il progetto ‘One health’ di educazione civica digitale a scuola - (Adnkronos) – Al via la seconda fase di 'One Health: i tanti volti della sostenibilità', l'iniziativa di educazione civica digitale promossa e ideata da Medtronic, azienda leader nel settore delle tecnologie e soluzioni per la salute, dedicata agli insegnanti e agli studenti dai 13 ai 18 anni, che ha l'obiettivo di educare a una maggiore […] The post Salute, ritorna il progetto ‘One health’ di ... (Lidentita.it)

Adolescenti : poca attenzione all’educazione alla salute - Troppo alcol e gioco d’azzardo, pochissima attività […] The post Adolescenti: poca attenzione all’educazione alla salute appeared first on Il Blog di Giò. . Sono tanti i cambiamenti che avvengono spesso con non poche conseguenze. La loro attenzione alla salute non è sempre virtuosa, tutt’altro. L’adolescenza è una fase particolare e delicata della vita. (Ilblogdigio.it)