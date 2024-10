Rafa Nadal si ritira, le reazioni del mondo dello sport: da Federer a CR7 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Rafael Nadal dice addio al tennis. La leggenda del tennis saluta dopo 22 anni di carriera e 92 titoli conquistati, di cui 22 del Grande Slam. “Speravo che questo giorno non arrivasse mai“, il commento del suo suo eterno rivale e amico Roger Federer sotto il post in cui Rafa annuncia il ritiro. “Leggenda di tutti i tempi”, lo definisce Darren Cahill, il coach di Jannik Sinner, mentre Cristiano Ronaldo scrive. “Hai ispirato milioni di persone”. Federer a Nadal: “Speravo che questo giorno non arrivasse mai” “Che carriera Rafa! Ho sempre sperato che questo giorno non arrivasse mai. Grazie per i ricordi indimenticabili e per tutti i tuoi incredibili successi nello sport che amiamo. È stato un onore assoluto!“. Così sui social uno dei suoi storici rivali, Roger Federer, ha commentato l’annuncio del ritiro dall’attività agonistica di Rafa Nadal. Lapresse.it - Rafa Nadal si ritira, le reazioni del mondo dello sport: da Federer a CR7 Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)eldice addio al tennis. La leggenda del tennis saluta dopo 22 anni di carriera e 92 titoli conquistati, di cui 22 del Grande Slam. “Speravo che questo giorno non arrivasse mai“, il commento del suo suo eterno rivale e amico Rogersotto il post in cuiannuncia il ritiro. “Leggenda di tutti i tempi”, lo definisce Darren Cahill, il coach di Jannik Sinner, mentre Cristiano Ronaldo scrive. “Hai ispirato milioni di persone”.: “Speravo che questo giorno non arrivasse mai” “Che carriera! Ho sempre sperato che questo giorno non arrivasse mai. Grazie per i ricordi indimenticabili e per tutti i tuoi incredibili successi nelloche amiamo. È stato un onore assoluto!“. Così sui social uno dei suoi storici rivali, Roger, ha commentato l’annuncio del ritiro dall’attività agonistica di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tennis - da Federer al Real Madrid lo sport omaggia Nadal - Un’altra leggenda dello sport spagnolo, Alberto Contador, ha voluto omaggiare Nadal nel giorno dell’annuncio del suo ritiro: “Il Signor Rafa Nadal ha annunciato oggi il suo ritiro. “Re” Roger ha commentato così: “Che carriera Rafa! Ho sempre sperato che questo giorno non arrivasse mai. Il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez: “Rafa Nadal è anche motivo di orgoglio per il nostro Paese ed è ... (Ildenaro.it)

Nadal si ritira - la reazione di Federer : “Ho sperato che questo giorno non arrivasse mai”. Il saluto del mondo del tennis - twitter. twitter. Un’ispirazione per ogni generazione e una leggenda senza tempo. Primo al mondo nel Ranking Atp per tre decenni diversi. Che forse, rimane la parola più appropriata per riassumere una carriera irripetibile. Non solo il “re” svizzero: ecco il saluto del mondo del tennis alla leggenda spagnola. (Ilfattoquotidiano.it)

La reazione spontanea di Federer al ritiro di Nadal : è devastato come fosse il suo primo tifoso - Il campione svizzero ha dedicato un messaggio bellissimo allo spagnolo che ha annunciato il ritiro. Le sue parole riportano alla memoria la foto iconica dei due tennisti che piangono e si tengono per mano nel giorno dell'addio di The Swiss Maestro.Continua a leggere . (Fanpage.it)