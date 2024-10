Quanto ha guadagnato Rafa Nadal nella sua straordinaria carriera: un patrimonio spropositato (Di giovedì 10 ottobre 2024) Rafa Nadal lascerà il tennis dopo le Final 8 di Coppa Davis. L'ex numero 1 del mondo ha guadagnato in carriera di solo prize money 123 milioni di euro, che quasi si raddoppiano considerando esibizioni e sponsorizzazioni. Fanpage.it - Quanto ha guadagnato Rafa Nadal nella sua straordinaria carriera: un patrimonio spropositato Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)lascerà il tennis dopo le Final 8 di Coppa Davis. L'ex numero 1 del mondo haindi solo prize money 123 milioni di euro, che quasi si raddoppiano considerando esibizioni e sponsorizzazioni.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rafael Nadal annuncia il ritiro : ecco quanto ha guadagnato in carriera - soldi e montepremi - E tutti meritati. . The post Rafael Nadal annuncia il ritiro: ecco quanto ha guadagnato in carriera, soldi e montepremi appeared first on SportFace. Già, perché tra contratti con i vari brand e altre somme derivanti da ulteriori fonti di guadagno, le cifre guadagnate per il suo status di tennista si avvicinano ai 250 milioni di euro, anche se si tratta ovviamente di stime non ufficiali. (Sportface.it)

Nadal ha guadagnato 100 posizioni nel ranking ATP : dove può arrivare vincendo la finale a Bastad - Rafael Nadal, nonostante mille problemi e mille difficoltà, è riuscito a tornare in una finale ATP: il maiorchino può tornare a vincere a Bastad laddove trionfò per la prima volta nel 2005. Oggi la finale contro Nuno Borges per provare a completare una settimana che gli regalerebbe un titolo dopo oltre due anni (Roland Garros 2022). (Oasport.it)