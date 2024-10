Pandoro Chiara Ferragni, la sentenza del tribunale civile contro Balocco: “Pratica commerciale scorretta” (Di giovedì 10 ottobre 2024) La società dolciaria aveva presentato ricorso contro la decisione del tribunale di Torino, che lo scorso aprile aveva confermato la pratica scorretta messa in atto da Balocco sul caso del Pandoro griffato Ferragni. "Ingannevolezza dei messaggi lanciati al pubblico sulla beneficenza associata al prodotto" Fanpage.it - Pandoro Chiara Ferragni, la sentenza del tribunale civile contro Balocco: “Pratica commerciale scorretta” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La società dolciaria aveva presentato ricorsola decisione deldi Torino, che lo scorso aprile aveva confermato la pratica scorretta messa in atto dasul caso delgriffato. "Ingannevolezza dei messaggi lanciati al pubblico sulla beneficenza associata al prodotto"

