«Non ci sono parole per descrivere il dolore. Tragedia che colpisce al cuore» (Di giovedì 10 ottobre 2024) «Non ci sono parole per descrivere il dolore di vedere una studentessa riversa a terra davanti a scuola» ha detto visibilmente straziato il preside Alberto Mariani che subito si è precipitato sul luogo dell'accaduto e lì è rimasto per ore per «non lasciarla sola». Nel pomeriggio del 10 ottobre Ilpiacenza.it - «Non ci sono parole per descrivere il dolore. Tragedia che colpisce al cuore» Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) «Non ciperildi vedere una studentessa riversa a terra davanti a scuola» ha detto visibilmente straziato il preside Alberto Mariani che subito si è precipitato sul luogo dell'accaduto e lì è rimasto per ore per «non lasciarla sola». Nel pomeriggio del 10 ottobre

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - il Pulcinella al Municipio - Gino Rivieccio : «Sono senza parole - è un luogo simbolo : bisogna rispettarlo» - «È un bel fallo da espulsione» il primo commento di Gino Rivieccio alla notizia dell?installazione di ?Tu sì ?na cosa grande per me?, la scultura di... (Ilmattino.it)

Vasco presenta a Modena “Vivere/Living” - una raccolta d’arte con pensieri e versi : “Non sono un poeta - ma uno che da’ potenza alle parole con la musica” - Il suo successo non genera invidia ma comunità”. Ed è questa stessa comunità che si è riunita al teatro modenese per assistere alla presentazione del libro “Vivere/Living” (titolo che, per quei pochi che non lo sanno, evoca una hit di Vasco) edito (anche in versione inglese) dal noto gallerista Emilio Mazzoli, quasi una leggenda nel mondo dell’arte contemporanea (fra gli altri, ha scoperto ... (Ilfattoquotidiano.it)

Vasco presenta a Modena “Vivere/Living” - una raccolta di pensieri e versi delle canzoni : “Non sono un poeta - ma uno che da’ potenza alle parole con la musica” - Modena abbraccia il suo Komandante: è proprio un ritorno a casa. “Che cosa sono le canzoni?” dice Vasco nel suo breve ma quasi commosso discorso. E’ un Vasco emozionato oltre misura, quello che nel pomeriggio del 9 ottobre sale sul palcoscenico del Teatro Storchi di Modena: una ribalta certo inusuale, per lui abituato agli stadi. (Ilfattoquotidiano.it)