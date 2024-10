Nadal si ritira: sarà per sempre il re della terra rossa (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lo sguardo, seppur tirato, è quello delle grandi vittorie (22 titoli Slam, 36 Masters 1000, 2 ori olimpici) ma il sospiro iniziale, che precede la frase fatidica “Me retiro del tenis profesional”, libera una lunga apnea durata quasi due anni. Una scelta difficile quella di ritirarsi per Rafael Nadal, maturata negli ultimi mesi, con tutti i dubbi, umani, che non fanno mettere d’accordo il corpo e la mente. Un equilibrio che oggi, 10 ottobre 2024, gli ha consentito di mettere alle spalle l’utopia di tornare in campo con la forza, la fame, la grinta che lo ha reso uno dei più grandi tennisti della storia del tennis. Quel Nadal non potrà più calcare i campi da tennis e quindi volta pagina. Ilfattoquotidiano.it - Nadal si ritira: sarà per sempre il re della terra rossa Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lo sguardo, seppur tirato, è quello delle grandi vittorie (22 titoli Slam, 36 Masters 1000, 2 ori olimpici) ma il sospiro iniziale, che precede la frase fatidica “Me retiro del tenis profesional”, libera una lunga apnea durata quasi due anni. Una scelta difficile quella dirsi per Rafael, maturata negli ultimi mesi, con tutti i dubbi, umani, che non fanno mettere d’accordo il corpo e la mente. Un equilibrio che oggi, 10 ottobre 2024, gli ha consentito di mettere alle spalle l’utopia di tornare in campo con la forza, la fame, la grinta che lo ha reso uno dei più grandi tennististoria del tennis. Quelnon potrà più calcare i campi da tennis e quindi volta pagina.

