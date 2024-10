Sport.quotidiano.net - MotoGp, Ducati interrompe lo sviluppo della GP24: Bagnaia e Martin ad armi pari nella lotta mondiale

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Bologna, 10 ottobre 2024 – Da qui a Valencia non ci saranno aggiornamenti sulla. Gli ultimi quattro gran premi saranno vissuti con l’attuale moto, che sarà uguale sia per Peccoche per Jorge. Ognicreato da Borgo Panigale nelle ultime settimane andrà direttamente sulla moto 2025, compreso il nuovo telaio provato nei recenti test collettivi di Misano. Significa che siachesi giocheranno ilcon le componenti che già conoscono da Silverstone in avanti, quando c’è stato l’ultimo aggiornamento alla moto. In Inghilterraaveva portato una carenatura nuovaparte inferioreDesmosedici, ma da lì in avanti ogni cosa provata e testata andrà sulla stagione 2025.