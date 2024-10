L’uragano Milton spaventa la Florida: le immagini della tempesta ripresa dalla Stazione Spaziale Internazionale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le telecamere esterne sulla Stazione Spaziale Internazionale hanno catturato nuove immagini delL’uragano di categoria 4 Milton alle 9:37 EDT dell’8 ottobre mentre si muoveva nel Golfo del Messico, diretto verso un previsto approdo nei pressi di Tampa, Florida, nelle prime ore del mattino del 10 ottobre. Ecco le immagini. L'articolo L’uragano Milton spaventa la Florida: le immagini della tempesta ripresa dalla Stazione Spaziale Internazionale proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - L’uragano Milton spaventa la Florida: le immagini della tempesta ripresa dalla Stazione Spaziale Internazionale Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le telecamere esterne sullahanno catturato nuovedeldi categoria 4alle 9:37 EDT dell’8 ottobre mentre si muoveva nel Golfo del Messico, diretto verso un previsto approdo nei pressi di Tampa,, nelle prime ore del mattino del 10 ottobre. Ecco le. L'articolola: leproviene da Il Fatto Quotidiano.

