Lukaku | Nazionale? Rimanere a Napoli più importante L’anno scorso non ho fatto il ritiro e alla fine l’ho pagata

L'attaccante del Napoli, Romelu Lukaku, ha rilasciato una intervista ai microfoni del Tg1 e ha spiegato perché ha scelto di non prendere parte alle gare col Belgio per continuare ad allenarsi a Castel Volturno: «Rimanere con la mia squadra era più importante per me. Ho scelto di lavorare: L'anno scorso non ho fatto il ritiro e alla fine l'ho pagata. Penso che sarà una bella partita da vedere». «Tutti sanno il rapporto che ho con Conte» L'attaccante azzurro ha poi parlato anche del rapporto che ha con Conte e del livello della Serie A «La sua presenza è stata molto importante, tutti sanno il rapporto che ho con lui. Conosce il mio passato, la mia famiglia, questo fa una grande differenza. Il campionato? Io ho giocato in Premier, ma la Serie A sta veramente tornando. Dobbiamo stare molto calmi perché siamo all'inizio del percorso».

