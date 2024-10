Lotta alla violenza di genere con "Guardami negli occhi" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Sono stati questi gli obiettivi dell’incontro di sensibilizzazione svoltosi all’Ite Gentili che ha visto protagonisti gli studenti degli istituti superiori della città che hanno dialogato con le istituzioni sul tema della violenza di genere. "Con il progetto ‘Guardami negli occhi’ abbiamo raggiunto 800 studenti grazie allo sviluppo di attività progettuali che hanno permesso di approfondire un personaggio femminile come Madama Butterfly e, parallelamente, di riflettere sul tema della violenza di genere e sulle dinamiche relazionali – ha detto l’assessore Francesca D’Alessandro –. Ilrestodelcarlino.it - Lotta alla violenza di genere con "Guardami negli occhi" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Prevenzione e contrastodi. Sono stati questi gli obiettivi dell’incontro di sensibilizzazione svoltosi all’Ite Gentili che ha visto protagonisti gli studenti degli istituti superiori della città che hanno dialogato con le istituzioni sul tema delladi. "Con il progetto ‘’ abbiamo raggiunto 800 studenti grazie allo sviluppo di attività progettuali che hanno permesso di approfondire un personaggio femminile come Madama Butterfly e, parallelamente, di riflettere sul tema delladie sulle dinamiche relazionali – ha detto l’assessore Francesca D’Alessandro –.

