La salute mentale e la contenzione meccanica dei pazienti: Liguria la peggiore, Emilia Romagna esemplare, Friuli Venezia Giulia miraggio per tutte. Ma il governo rinvia i progetti per rafforzare i dipartimenti (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’Organizzazione mondiale della sanità l’ha qualificata come “dannosa a livello sia fisico che psicologico”. L’ex ministro della salute Roberto Speranza aveva messo 60 milioni in progetti di rafforzamento dei dipartimenti di salute mentale da concludere entro il 2023, scadenza poi posticipata a giugno 2024. Ma la pratica della “contenzione meccanica” rimane una presenza costante dei reparti psichiatrici ospedalieri. Tradotto: nel solo 2022 donne e uomini con disturbi mentali sono stati immobilizzati a letto per 7534 volte in 12 Regioni italiane. Ilfattoquotidiano.it - La salute mentale e la contenzione meccanica dei pazienti: Liguria la peggiore, Emilia Romagna esemplare, Friuli Venezia Giulia miraggio per tutte. Ma il governo rinvia i progetti per rafforzare i dipartimenti Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’Organizzazione mondiale della sanità l’ha qualificata come “dannosa a livello sia fisico che psicologico”. L’ex ministro dellaRoberto Speranza aveva messo 60 milioni indi rafforzamento deidida concludere entro il 2023, scadenza poi posticipata a giugno 2024. Ma la pratica della “” rimane una presenza costante dei reparti psichiatrici ospedalieri. Tradotto: nel solo 2022 donne e uomini con disturbi mentali sono stati immobilizzati a letto per 7534 volte in 12 Regioni italiane.

