Italia Spalletti | Espulsione di Pellegrini e gol subito dopo la sanzione hanno cambiato la partita

Luciano Spalletti, commissario tecnico dell'Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Rai dopo il pareggio contro il Belgio in Nations League ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Ci sono episodi che cambiano la partita, come l'Espulsione e il gol subito appena dopo la sanzione a Pellegrini. Ci sono situazioni che vanno oltre la tattica e gli schemi, avevamo la possibilità di dire la nostra anche nel secondo tempo. Abbiamo perso un paio di palloni molto scottanti e sappiamo che il Belgio ha grandi qualità nell'1 vs 1, c'è da fare sempre dei raddoppi che ci hanno costretto ad abbassarci.

