Israele, pressing Usa “per sfruttare offensiva per svolta politica in Libano” (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una svolta politica in Libano. Sarebbe la possibilità intravista dagli Stati Uniti mentre nel Paese dei Cedri proseguono le operazioni militari israeliane contro i combattenti del Partito di Dio, orfano del suo segretario generale Hasan Nasrallah. Secondo il Wall Street Journal, che cita funzionari Usa e arabi, l'Amministrazione Biden starebbe spingendo per sfruttare L'articolo Israele, pressing Usa “per sfruttare offensiva per svolta politica in Libano” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Unain. Sarebbe la possibilità intravista dagli Stati Uniti mentre nel Paese dei Cedri proseguono le operazioni militari israeliane contro i combattenti del Partito di Dio, orfano del suo segretario generale Hasan Nasrallah. Secondo il Wall Street Journal, che cita funzionari Usa e arabi, l'Amministrazione Biden starebbe spingendo perL'articoloUsa “perperin” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Israele - pressing Usa “per sfruttare offensiva per svolta politica in Libano” - Secondo il Wall Street Journal, che cita funzionari Usa e arabi, l'Amministrazione Biden starebbe spingendo per sfruttare […]. (Adnkronos) – Una svolta politica in Libano. Sarebbe la possibilità intravista dagli Stati Uniti mentre nel Paese dei Cedri proseguono le operazioni militari israeliane contro i combattenti del Partito di Dio, orfano del suo segretario generale Hasan Nasrallah. (Periodicodaily.com)

Ue : Bergamini - ‘da Draghi rapporto per svolta politica’ - (Adnkronos) – ?Il rapporto elaborato da Mario Draghi rappresenta una base di confronto per una svolta politica dell?Unione europea. A partire dal cambiamento del meccanismo delle maggioranze, superando quell?unanimità che spesso zavorra le scelte?. Roma, 9 set. Per questo è necessario elevare anche il confronto pubblico, depurandolo da troppe tossine ideologiche che hanno impedito, nel corso ... (Calcioweb.eu)

Ue : Bergamini - 'da Draghi rapporto per svolta politica' - Per questo è necessario elevare anche il confronto pubblico, depurandolo da troppe tossine ideologiche che hanno impedito, nel corso degli ultimi decenni, di cogliere il senso dei problemi”. Questo trova piena compatibilità con quanto abbiano sostenuto anche all'interno del Ppe. Roma, 9 set. . Così in una nota Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia. (Liberoquotidiano.it)