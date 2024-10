"Intensa prosa poetica". Il Nobel per la Letteratura assegnato a Han Kang (Di giovedì 10 ottobre 2024) È la scrittrice sudcoreana Han Kang la vincitrice del Nobel 2024 per la Letteratura: nei suoi romanzi sono molto evidenti e caratteristici i traumi storici e viene messa in risalto la fragilità umana Ilgiornale.it - "Intensa prosa poetica". Il Nobel per la Letteratura assegnato a Han Kang Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) È la scrittrice sudcoreana Hanla vincitrice del2024 per la: nei suoi romanzi sono molto evidenti e caratteristici i traumi storici e viene messa in risalto la fragilità umana

Il Nobel Letteratura 2024 all'autrice sud coreana Han Kang - La scrittrice sud coreana Han Kang vince il Premio Nobel 2024 per la Letteratura "per la sua intensa prosa poetica che mette a confronto i traumi storici con la fragilità della vita umana". Nata il 27 novembre 1970, Han Kang ha vinto il Man Booker International Prize per la narrativa nel 2016 per The Vegetarian, un romanzo sulla discesa di una donna nella malattia mentale e l'abbandono da parte ... (Quotidiano.net)

