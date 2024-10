Google Earth: macchina del tempo tra intelligenza artificiale e sostenibilità (Di giovedì 10 ottobre 2024) Life&People.it Immaginarsi di poter viaggiare nel tempo come Marty McFly in Ritorno al Futuro o di passeggiare tra le vie di Parigi con Salvador Dalì, come in Midnight in Paris. Fantasie impossibili se non negli universi narrativi del cinema, ricerche storiche con nuove funzionalità di Google Earth, viaggi che si avvicinano alla realtà. L’ultimo aggiornamento di questo software di mappatura non si limita ad offrire una finestra sul mondo odierno: è diventato una macchina del tempo, un laboratorio di intelligenza artificiale e un osservatorio privilegiato per monitorare i cambiamenti climatici e urbanistici. Google Earth: dalla vista satellitare alla verità Google Earth dimostra il suo valore anche in situazioni di emergenza, come durante calamità naturali, dove è utilizzato per mappare danni e coordinare le operazioni di soccorso. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Life&People.it Immaginarsi di poter viaggiare nelcome Marty McFly in Ritorno al Futuro o di passeggiare tra le vie di Parigi con Salvador Dalì, come in Midnight in Paris. Fantasie impossibili se non negli universi narrativi del cinema, ricerche storiche con nuove funzionalità di, viaggi che si avvicinano alla realtà. L’ultimo aggiornamento di questo software di mappatura non si limita ad offrire una finestra sul mondo odierno: è diventato unadel, un laboratorio die un osservatorio privilegiato per monitorare i cambiamenti climatici e urbanistici.: dalla vista satellitare alla veritàdimostra il suo valore anche in situazioni di emergenza, come durante calamità naturali, dove è utilizzato per mappare danni e coordinare le operazioni di soccorso.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dopo il maltempo potrebbe arrivare il caldo africano : fino a 34°C come in estate - . In serata residue piogge sulle coste del Veneto e sul Friuli-Venezia Giulia. Nuvolosità alternata a schiarite al Sud e sulle isole maggiori, con isolati piovaschi sulla Sardegna. Questo autunno 2024 è pronto a regalarci altre sorprese. Anche alcune zone del Centro, le temperature saranno in aumento, con valori più piacevoli: 25° previsti in Lazio e in Toscana: temperature decisamente miti ... (Tvzap.it)

Concorso PNRR 2 - informativa al Ministero : ecco come si svolgerà. 20 giorni di tempo per istanza di partecipazione. SPECIALE con Cozzetto (Anief) - 205 e 206 del 26 ottobre 2023, i regolamenti dei concorsi PNRR per la scuola secondaria (DM 205) e primaria e dell'infanzia (DM 206). SPECIALE con Cozzetto (Anief) sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 20 giorni di tempo per istanza di partecipazione. . L'articolo Concorso PNRR 2, informativa al Ministero: ecco come si svolgerà. (Orizzontescuola.it)

DIRETTA | Concorso PNRR 2 - informativa al Ministero : ecco come si svolgerà. 20 giorni di tempo per istanza di partecipazione. SPECIALE con Cozzetto (Anief) - 205 e 206 del 26 ottobre 2023, i regolamenti dei concorsi PNRR per la scuola secondaria (DM 205) e primaria e dell'infanzia (DM 206). . Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha convocato le organizzazioni sindacali per comunicare le modifiche ai decreti ministeriali n. L'articolo DIRETTA | Concorso PNRR 2, informativa al Ministero: ecco come si svolgerà. (Orizzontescuola.it)