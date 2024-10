Endless Love spoiler, Sezin ha un incidente d’auto: morirà? (Di giovedì 10 ottobre 2024) Terribili risvolti a Endless Love, secondo le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 14 al 19 ottobre, pare che Nihan avrà un terribile incidente d’auto, un risvolto traumatico per l’amata Sezin. Cosa accadrà nella serie turca. L’amatissima fiction di Canale Cinque non smette di sorprenderci, tra intrighi amorosi e tragedie, tiene sempre i telespettatori con il fiato sospeso e adesso l’evento tragico che coinvolge Sezin sarà un colpo al cuore per tutti. Anticipazioni Endless Love, Nihan morirà? Secondo le anticipazioni della serie turca pare che Nihan sarà coinvolta in un terribile incidente d’auto, prima di questo tragico episodio abbiamo visto che Kemal ha iniziato a indagare per scoprire se Deniz è sua figlia, ad aiutarlo ci penserà Soydere che riuscirà a prendere un campione di Dna. Velvetmag.it - Endless Love spoiler, Sezin ha un incidente d’auto: morirà? Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Terribili risvolti a, secondo le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 14 al 19 ottobre, pare che Nihan avrà un terribile, un risvolto traumatico per l’amata. Cosa accadrà nella serie turca. L’amatissima fiction di Canale Cinque non smette di sorprenderci, tra intrighi amorosi e tragedie, tiene sempre i telespettatori con il fiato sospeso e adesso l’evento tragico che coinvolgesarà un colpo al cuore per tutti. Anticipazioni, Nihan? Secondo le anticipazioni della serie turca pare che Nihan sarà coinvolta in un terribile, prima di questo tragico episodio abbiamo visto che Kemal ha iniziato a indagare per scoprire se Deniz è sua figlia, ad aiutarlo ci penserà Soydere che riuscirà a prendere un campione di Dna.

Endless Love - cambio programmazione Mediaset puntate serali : la soap turca “anticipa” al giovedì dal 10 ottobre - Le vicende della famiglia Soydere non andranno più in onda il venerdì sera, ma anticiperanno al giovedì. Ecco in dettaglio cosa cambierà da questa settimana. Cos’altro accadrà in Endless Love? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulla soap turca. Endless Love non in onda venerdì 11 ottobre, perché? I tantissimi fans delle vicende di Kemal e Nihan non troveranno i loro beniamini ... (Superguidatv.it)

Endless Love - anticipazioni della puntata di stasera - giovedì 10 ottobre : Deniz sta male - Nihan sospetta di Emir - Cosa accadrà nei tre episodi che prenderanno il via alle 21:38 e ci terranno compagnia fino alle 23:53 circa? Riflettori puntati su Nihan, che prima sarà infastidita dal rapporto simbiotico che noterà tra sua figlia e il marito Emir, e poi si preoccuperà per un malore della piccola Deniz, sospettando che dietro possa esserci Kozcuo?lu. (Superguidatv.it)

Endless love stasera 10 ottobre su Canale 5 : Deniz in pericolo? Nihan accusa Emir - ma la verità è un'altra - Stasera in prima serata va in onda un triplo appuntamento della soap turca che viene trasmessa a partire dalle 21:40 circa: ecco la trama dei tre episodi serali del 10 ottobre Stasera giovedì 10 ottobre in prima serata, su Canale 5, alle 21:40 circa, vanno in onda tre puntate inedite di Endless love, la serie turca incentrata su Kemal e Nihan, protagonisti di un'impossibile storia d'amore. (Movieplayer.it)