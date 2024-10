Calciomercato.it - DIRETTA | Le notizie del 10 ottobre: assolto Gudmundsson, interrogato Zanetti

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Leinpiù importanti di oggi, giovedì 10: giornata di Nazionale e di Italia-Belgio, questa sera all’Olimpico L’Italia torna in campo nella terza partita della Nations League in cui questa sera affronta il Belgio all’Olimpico. Una grande occasione per gli Azzurri di Spalletti che con una vittoria centrerebbero i quarti e la testa di serie nelle qualificazioni Mondiali. Spalletti (Ansa foto) – calciomercato.itTutte lepiù interessanti di giornata: segui la nostrasu Calciomercato.it. LIVE 20:52 10Napoli, Lukaku: "Siamo solo all'inizio del percorso" Romelu Lukaku ha parlato al ‘Tg1’ e ha spiegato la sua assenza in Nazionale: “Era più importante restare con la mia squadra.