Blitz di Giuntoli: sfida lanciata a Inter (e Milan) per il colpo Azzurro (Di giovedì 10 ottobre 2024) Cristiano Giuntoli in azione per rinforzare la rosa di Thiago Motta dopo gli infortuni di Bremer e Milik: gli obiettivi sulla lista del Dt della Juventus Giuntoli non sta mai fermo e nelle prossime ore farà tappa a Roma per seguire stasera il match tra Italia e Belgio, valido per la Nations League. Cristiano Giuntoli (LaPresse) – Calciomercato.itUn modo per guardare da vicino i bianconeri impegnati con la maglia azzurra (Gatti, Cambiaso e Di Gregorio), oltre che per dare uno sguardo a possibili obiettivi di mercato tra gennaio e giugno. La Juventus in questo momento ha due necessità per la rosa di Thiago Motta: un difensore e un attaccante, considerando evidentemente i problemi fisici accusati da Bremer e Milik. Il difensore brasiliano resterà presumibilmente fermo per tutta la stagione, mentre l’attaccante polacco rischia di rientrare direttamente nel 2025. Calciomercato.it - Blitz di Giuntoli: sfida lanciata a Inter (e Milan) per il colpo Azzurro Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Cristianoin azione per rinforzare la rosa di Thiago Motta dopo gli infortuni di Bremer e Milik: gli obiettivi sulla lista del Dt della Juventusnon sta mai fermo e nelle prossime ore farà tappa a Roma per seguire stasera il match tra Italia e Belgio, valido per la Nations League. Cristiano(LaPresse) – Calciomercato.itUn modo per guardare da vicino i bianconeri impegnati con la maglia azzurra (Gatti, Cambiaso e Di Gregorio), oltre che per dare uno sguardo a possibili obiettivi di mercato tra gennaio e giugno. La Juventus in questo momento ha due necessità per la rosa di Thiago Motta: un difensore e un attaccante, considerando evidentemente i problemi fisici accusati da Bremer e Milik. Il difensore brasiliano resterà presumibilmente fermo per tutta la stagione, mentre l’attaccante polacco rischia di rientrare direttamente nel 2025.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Tuttosport – Kalulu alla Juve - blitz Giuntoli! Intesa col Milan e c’è l’ok del giocatore - 2024-08-12 20:26:03 Arrivano conferme da TS: Kalulu nella Juve di Motta? Ecco come La duttilità del calciatore rossonero potrebbe far comodo a Thiago Motta, che avrebbe così più soluzioni utili a partita in corso. Questo tipo di calcio mi piace tantissimo” ha detto in una recente intervista Kalulu. (Justcalcio.com)

Calciomercato Juventus - BLITZ tedesco per Adeyemi : Giuntoli tenta l’assalto DECISIVO - il calciatore ha già SCELTO - Karim Adeyemi è il primo nome per l’attacco della Juventus. Ecco il piano dei bianconeri per assicurarsi il tedesco La Juventus è attualmente in ritiro in Germania e Cristiano Giuntoli vuole cogliere la palla al balzo. Monaco dista due ore di macchina, il tempo necessario per recarsi dove risiede la famiglia Adeyemi. (Calcionews24.com)