Allerta meteo su Milano: il fiume Lambro supera i 2 metri, aperta la vasca del Seveso (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il fiume Lambro oltre i due metri, il Seveso che supera la soglia d’Allerta. Nuove piogge torrenziali si sono abbattute sulla Brianza e su Milano nel corso della notte e nelle prime ore del mattino provocando allagamenti e non poche preoccupazioni legate al livello dei due corsi d’acqua. Il Comune aveva diramato un’Allerta arancione. “Dalle 3 circa sta piovendo su Milano e su tutta la Brianza e le prealpi. Il Seveso a Milano è in salita con contributi locali nella zona di Cinisello e da nord. La vasca ieri è stata svuotata ed è pronta ad accogliere la piena. Il Lambro a Milano è in salita e ha già superato la quota dei 2 metri, con contributi a Milano e da nord”, ha spiegato l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli sui social. Ilfattoquotidiano.it - Allerta meteo su Milano: il fiume Lambro supera i 2 metri, aperta la vasca del Seveso Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Iloltre i due, ilchela soglia d’. Nuove piogge torrenziali si sono abbattute sulla Brianza e sunel corso della notte e nelle prime ore del mattino provocando allagamenti e non poche preoccupazioni legate al livello dei due corsi d’acqua. Il Comune aveva diramato un’arancione. “Dalle 3 circa sta piovendo sue su tutta la Brianza e le prealpi. Ilè in salita con contributi locali nella zona di Cinisello e da nord. Laieri è stata svuotata ed è pronta ad accogliere la piena. Ilè in salita e ha giàto la quota dei 2, con contributi ae da nord”, ha spiegato l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli sui social.

Acquazzone in Liguria - Genova allagata. E a Milano esonda il fiume Lambro - Ma le precipitazioni intense hanno interessato anche altre regioni, tra cui la Lombardia – a Milano è esondato il Lambro (nella foto) – e la Toscana, soprattutto in Garfagnana ma non solo. In Liguria sono aumentati i livelli dei torrenti, soprattutto nello Spezzino, monitorati costantemente dalla Protezione civile regionale. (Quotidiano.net)

Esonda il fiume Lambro a Milano - è ancora allerta arancione fino a mezzanotte : attivata vasca per il Seveso - A Milano è stata attivata la vasca di laminazione per contenere l'eventuale esondazione del fiume Seveso. Più critica la situazione dell'altro fiume cittadino, il Lambro, la cui esondazione sta causando allagamenti nel quartiere. Monitorano la situazione i vigili del fuoco.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Bomba d’acqua a Milano - il fiume Lambro sale di 112 centimetri in soli 20 minuti : “Dobbiamo correre ai ripari” - 30: un balzo di 112 centimetri in 20 minuti, cioè più di 5 centimetri ogni minuto. 10 a 175 centimetri alle 6. Continua a leggere . Dobbiamo correre ai ripari". Una bomba d'acqua è esplosa sulla città di Milano. Come raccontato dall'assessore alla Sicurezza e Protezione Civile del Comune, Marco Granelli: "Questa mattina il Lambro a Milano via Feltre è passato da 63 centimetri alle 6. (Fanpage.it)