Xi Jinping avverte Biden su Taiwan: “Fornendo armi al governo di Taipei, state portando l’isola sull’orlo della guerra” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Su Taiwan soffiano venti di guerra. Xi Jinping, il presidente della Cina, avverte l’omologo americano, Joe Biden, che se continueranno le provocazioni degli Stati Uniti, a pagarne le conseguenze sarà l’isola. Secondo Pechino, Washington sta spingendo Taiwan sull’orlo della guerra continuando a fornire a Taipei aiuti militari, come rivelato oggi dal portavoce del ministero della Difesa cinese Wu Qian. A fine settembre, il presidente Biden ha autorizzato la spesa di 567 milioni di dollari in assistenza militare a Taiwan. Lanotiziagiornale.it - Xi Jinping avverte Biden su Taiwan: “Fornendo armi al governo di Taipei, state portando l’isola sull’orlo della guerra” Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Susoffiano venti di. Xi, il presidenteCina,l’omologo americano, Joe, che se continueranno le provocazioni degli Stati Uniti, a pagarne le conseguenze sarà. Secondo Pechino, Washington sta spingendocontinuando a fornire aaiuti militari, come rivelato oggi dal portavoce del ministeroDifesa cinese Wu Qian. A fine settembre, il presidenteha autorizzato la spesa di 567 milioni di dollari in assistenza militare a

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Pacifico rischia di esplodere : Biden annuncia un pacchetto di aiuti militari a Taiwan per 567 milioni di dollari. E Xi Jinping avverte : “Dagli Usa una grave ingerenza” - E Xi Jinping avverte: “Dagli Usa una grave ingerenza” Una mossa che ha fatto infuriare le autorità di Pechino che reputano l’Isola di Formosa come parte integrante dello Stato cinese. Questo quanto dichiarato dal presidente Xi Jinping, parlando nella Grande sala del popolo in occasione del ... (Lanotiziagiornale.it)