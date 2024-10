Upb | Ritardi sul Pnrr nel 2024 spesi solo 89 miliardi dei 44 necessari Per la transizione verde usato appena un euro su dieci

Upb: “Ritardi sul Pnrr, nel 2024 spesi solo 8,9 miliardi dei 44 necessari”. Per la transizione verde usato appena un euro su dieci (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si accumulano i Ritardi nella spesa dei fondi che arrivano in Italia grazie al Pnrr. Come riporta Il Sole 24 Ore, a segnarlo è l’Ufficio parlamentare di bilancio che utilizza i dati della piattaforma Regis aggiornati al 2 ottobre 2024. In questi primi dieci mesi dell’anno le spese per il Pnrr sono ammontate a 8,93 miliardi a fronte dei 43,9 necessari per mantenere il ritmo del cronoprogramma. A due mesi dalla fine del quarto anno dei sei del Pnrr la spesa è quindi intorno al 27,5% dei 194 miliardi totali delle risorse. È possibile, sottolinea il quotidiano, che una quota di questo ritardo si spieghi con le difficoltà della piattaforma ReGis di evidenziare in tempo più o meno reale l’avanzamento del Pnrr. Ilfattoquotidiano.it - Upb: “Ritardi sul Pnrr, nel 2024 spesi solo 8,9 miliardi dei 44 necessari”. Per la transizione verde usato appena un euro su dieci Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si accumulano inella spesa dei fondi che arrivano in Italia grazie al. Come riporta Il Sole 24 Ore, a segnarlo è l’Ufficio parlamentare di bilancio che utilizza i dati della piattaforma Regis aggiornati al 2 ottobre. In questi primimesi dell’anno le spese per ilsono ammontate a 8,93a fronte dei 43,9per mantenere il ritmo del cronoprogramma. A due mesi dalla fine del quarto anno dei sei della spesa è quindi intorno al 27,5% dei 194totali delle risorse. È possibile, sottolinea il quotidiano, che una quota di questo ritardo si spieghi con le difficoltà della piattaforma ReGis di evidenziare in tempo più o meno reale l’avanzamento del

