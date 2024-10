Terracina / Teatro al Tempio di Giove, il Comune ottiene il contributo dalla Regione (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Terracina – Il Comune di Terracina ha ottenuto dalla Regione Lazio il contributo che consente di finanziare interamente il “progetto Teatro al Tempio di Giove”, il cartellone di quattro grandi eventi che nell’estate appena trascorsa hanno visto sul palco allestito nell’area del Santuario artisti del calibro di Michele Placido e Alessandro Haber. Il progetto, in L'articolo Terracina / Teatro al Tempio di Giove, il Comune ottiene il contributo dalla Regione Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Terracina / Teatro al Tempio di Giove, il Comune ottiene il contributo dalla Regione Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di mercoledì 9 ottobre 2024)– Ildiha ottenutoLazio ilche consente di finanziare interamente il “progettoaldi”, il cartellone di quattro grandi eventi che nell’estate appena trascorsa hanno visto sul palco allestito nell’area del Santuario artisti del calibro di Michele Placido e Alessandro Haber. Il progetto, in L'articoloaldi, ililTemporeale Quotidiano.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Terracina / Teatro e musica : ad agosto tre appuntamenti in Piazza Municipio - Il primo appuntamento è in programma sabato 3 […] L'articolo Terracina / Teatro e musica: ad agosto tre appuntamenti in Piazza Municipio sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. . TERRACINA – All’interno del processo di valorizzazione culturale e turistica avviato dall’Assessorato alla Cultura della Città di Terracina, l’Amministrazione e ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio ... (Temporeale.info)

Terracina / “Altrove Teatro Festival” - quattro giorni di eventi al Tempio di Giove - TERRACINA – La magia di Shakespeare, del Teatro e della Musica nello scenario straordinario e unico del Tempio di Giove a Terracina. . Uno dei luoghi simbolo della Città accende i riflettori su “Altrove Teatro Festival – Edizione Tempio di Giove”, una quattro giorni di eventi che vedrà sul palco, tra gli altri, Michele Placido e Alessandro […] L'articolo Terracina / “Altrove Teatro Festival”, ... (Temporeale.info)